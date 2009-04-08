Хорватія на літо скасує візи для України

Економічна рада Хорватії прийняла План дій у сфері туризму на 2009 рік, яким, зокрема, передбачається скасування віз для громадян України на період літнього туристичного сезону, тобто з 1 травня до 30 жовтня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це заявив міністр туризму Хорватії після засідання цього дорадчого органу.

Планом дій передбачається також зменшення ставки оподаткування туристичної діяльності, звільнення туристичного сектору від місцевих податків та механізм впровадження закону про туристичні земельні ділянки, який ближчим часом надійде на розгляд Хорватського Сабору (парламенту).

Як зазначив Посол України в Хорватії Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, в результаті наполегливої дипломатичної роботи з`явилася реальна можливість значно спростити процедуру подорожей українських громадян у період літніх відпусток до Хорватії та висловив сподівання, що відповідні рішення хорватської сторони будуть впроваджені вже ближчим часом, напередодні активного туристичного сезону.

*** У 2008 році громадянам України було видано близько 30 тис. віз для в`їзду до Республіки Хорватія. 90% клопотань стосувалося приїзду до Хорватії на відпочинок.