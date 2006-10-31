У Чорному морі зазнав аварії український сухогруз

У Чорному морі поблизу побережжя Туреччини зазнав аварії український сухогруз "Лакі Тремп" (Lucky Tramp), повідомляє у вівторок інформаційне агентство Доган (Dogan).

За даними турецького управління безпеки узбережжя і порятунку суден, на відстані 32 миль від узбережжя Туреччини судно попросило про допомогу, оскільки у нього закінчилося пальне, виникли неполадки з системою двигуна. На борту сухогруза 16 моряків.

Після отримання сигналу в район, де знаходився сухогруз, із Стамбулу було направлено два буксири і рятувальний катер.

За даними турецького управління, о 10.45 за місцевим часом (10.45 за київським) з судном було встановлено радіозв`язок і була отримана інформація про те, що несправність двигуна усунено, і сухогруз, що знаходиться за 12 миль від протоки Босфор, рухається до Стамбулу. Проте через дві години стало відомо, що українське судно вже знаходиться за 15 миль від Босфору, у нього знов вийшов з ладу двигун, і сильним вітром його зносить у відкрите море.

За останніми даними турецького управління порятунку судів, через сильний шторм у морі турецькі буксири і рятувальний катер поки не змогли прибути в район, звідки надійшов сигнал SOS. Представники управління попросили командування берегової охорони направити в район знаходження українського сухогруза вертоліт для порятунку моряків.

РІА "Новости"