Рух поїздів метро в Києві відновлено

Рух поїздів київського метрополітену на Святошинсько-Броварській лінії о 20.10 відновлено. Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС України в м.Києва.

За інформацією ЦГЗ, поїзд, який зупинився на перегоні між станціями “Гідропарк” і “Лівобережна”, відтягнув аварійно-технічний поїзд до станції Лівобережна.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на керівника прес-служби метрополітену Олександра СУББОТІНА, рух поїздів метро на Святошинсько-Броварській лінії припинився о 19.06 через пошкодження контактної рейки.