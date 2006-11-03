Під обвалами колишньої ферми загинув 19-річний робітник

У Христинівському районі Черкаської області цегляною стіною завалило 19 річного робітника, який через годину від отриманих травм помер в центральній районній лікарні.

Про це УНІАН повідомив помічник начальника головного управління МНС України в Черкаській області Костянтин ПРОЦЕНКО.

За його словами, в селі Ботвинівка були розпродані будівлі колишнього фермерського господарства “Еталон“. Одну з них для власних потреб придбав житель міста Умань. Будівлю новий господар експлуатувати не збирався, а вирішив розібрати її на будівельні матеріали. Про виконання цих робіт, він домовився із місцевими жителями. Роботи виконувались за примітивною технологією, протягом трьох днів чоловіки вручну розгойдували та валили на зовні стіни. А 2 листопада стіна впала не назовні, як очікували робітники, а всередину. Під цей обвал і потрапив 19 річний робітник.

За обставинами події, Христинівська районна прокуратура проводить перевірку.