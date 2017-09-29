Будівельна компанія ZV Development пропонує нову філософію для житла бізнес-класу

Будуючи житло бізнес-класу, ZV Development відмовляється від зовнішнього «лоску» на користь інновацій, екологічності та енергоощадливості.

Домоволодіння QDRO-terraced house зведені за інноваційною prefab-технологією з використанням дерев’яно-каркасного будівництва. Новаторські рішення дозволили не лише збудувати їх у короткий час. Тепла дерев’яна 35-сантиметрова prefab-стіна утримує тепло краще, ніж 50-сантиметрова кам’яна з 20 см утеплювача. Виготовлені стіни на заводі, у заводських умовах в prefab-блоки встановлені вікна з потовщеним профілем.

Опалюються будинки геотермальними тепловими насосами. Разом із системою теплої підлоги такий насос замінює усю кліматичну техніку – радіатори, кондиціонери, бойлери. Теплова помпа працює на електроенергії, але вона вигідніша за електроопалення на 75%. Газовий котел обійдеться удвічі дорожче, а твердопаливний – мінімум в п’ять разів дорожчий.

Навіщо енергоощадливість будинкам бізнес-класу? У розвинених країнах так питання не стоїть. Використання альтернативних джерел енергії, збереження природних ресурсів – це не модні тренди, а внутрішнє покликання зберігати природу.

Замість палаців і маєтків ZV Development пропонує успішним українцям функціональне та стильне житло. Частина QDRO-terraced house продається із готовим ремонтом. Дизайнери передбачили усі потреби сім’ї з дітьми. Прибирати будинок легко – цьому сприяє центральний вбудований пилосос, ще одна інноваційна деталь у будинку. Корпусні меблі виготовлені на замовлення. На першому поверсі є лаунж-зона з каміном, «зеленою стіною» і баром. Атмосфера будинку сприяє приємним вечорам у колі сім’ї або в компанії друзів.

У кожного QDRO-terraced house – свій унікальний ландшафтний дизайн. Студія V POLE DESIGN обрала для ділянки невибагливі рослини, і розробила оригінальні композиції, які гарно виглядають будь-якої пори року. На подвір’ї є навіть городик, де ростуть помідори і суниці. А взимку немає потреби знищувати дерева до Нового Року – на ділянці росте ялинка. Повністю обладнана BBQ-зона на терасі може використовуватися цілий рік.

На подвір’ї є два критих паркомісця. Якщо у власників є електромобіль, вони зможуть встановити зарядку.

QDRO-terraced house – альтернатива як заміському будинку, так і квартирі-пентхаусу. Будинки розташовані в Голосіївському районі, у закритому котеджному містечку «Коник». До центра Києва звідси – 15 хвилин на машині. Вся необхідна інфраструктура поруч.

ZV Development пропонує оцінити розкіш справжнього комфорту, близькості до природи і спілкування. Будівельна компанія у проекті QDRO-terraced house реалізувала можливості, які є новими стандартами у світі.