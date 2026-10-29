Сили оборони знищили два російських Су-34 у Волгоградській області, - ЗМІ

Військовий аеродром атакували дрони.

На російському аеродромі "Мариновка", вірогідно, знищено два винищувачі Су-34.

Російський анонімний Телеграм-канал повідомив, що 29 жовтня було здійснено удар по аеродрому, який розташований у населеному пункті Октябрський Волгоградській області. Його використовує 11-й змішаний авіаційний полк. Він експлуатує фронтові бомбардувальники Су-24М, розвідувальні літаки Су-24МР та винищувачі-бомбардувальники Су-34.

За попередніми даними, два російських військових літаки знищено. Також ліквідовано двох військовослужбовців, ще мінімум двое отримали поранення.

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Як пише військовий портал "Мілітраний", перед тим на аеродромі оголошували дронову небезпеку. Після того супутники зафіксували там пожежу, свідчать дані моніторингового сервісу NASA FIRMS.

Як йдеться у статті, аномальне підвищення температури на території аеродрому зафіксували о 02:28 ночі в районі стоянки літаків.

Втрати Су-34 у Росії - більше новин

Нагадаємо, що винищувачі-бомбардувальники Су-34 є одним із ключових елементів ударної авіації РФ у війні проти України. Саме вони запускають керовані авіабомби, якими наносять удари по наземних цілях.

За оцінками ГУР, станом на 22 жовтня Росія мала на озброєнні близько 140 таких літаків. За даними розвідки, від початку повномасштабного вторгнення знищено 43 літаки цього типу. Ще сім Су-34 зазнали пошкоджень.

Зокрема, шість Су-34М було уражено у жовтні ракетою "Нептун" на військовому аеродромі "Борисоглєбськ". Це обійшлося Росії щонайменше у 150 млн доларів.

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