Гегсет звільнив топпосадовця Пентагону через витік секретної інформації про війну в Україні

Його звинувачують у передачі даних у ЗМІ.

Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив одного зі старших стратегічних планувальників Пентагону Бретта Сільвію через те, що він розголошував журналістам секретну інформацію про війну в Ірані, Україні та інші делікатні питання. Про це пише Fox News з посиланням на джерело в Пентагоні.

Зазначається, що Сільвія не пройшов три перевірки на поліграфі, пов'язані з ймовірним розголошенням секретної інформації. Незадовго до цього в Міноборони США звинуватили Сільвію за його зустрічі з журналістами біля Пентагону. Офіційно влада Сполучених штатів не підтвердила звільнення Сільвія. Однак речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив певні кадрові дії на тлі внутрішнього розслідування.

Журналісти нагадують, що раніше Гегсет звільнив з посади ще трьох посадовців Пентагону через витік інформації минулого року. Також видання відзначає, що це звільнення відбулося на тлі того, що Білий дім розглядає відновлення бойових дій в Ірані.

Відео дня

Ситуація в Пентагоні - більше новин

Відзначимо, що наразі ситуація в Пентагоні лишається невизначеною. Нещодавно американський сенатор-демократ Адам Шифф закликав Гегсета свідчити перед Сенатом через порушення роботи Starlink в Україні. Він зазначив, що це може статися, якщо демократи повернуть собі контроль над Сенатом.

Foreign Policy раніше відзначало, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах, Гегсету можуть оголосити імпічмент. Наразі посадовця звинувачують у порушенні двох основних законів: Резолюції про воєнні повноваження та Закону про воєнні злочини.

Вас також можуть зацікавити новини: