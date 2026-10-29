Деякі флешки перестануть працювати з Windows 11 у 2027 році: у чому причина

Компанія оголосила про зміни в середині жовтня і впроваджуватиме їх у два етапи.

Microsoft запроваджує нові обмеження безпеки, через які деякі USB-флешки, SD-карти та зовнішні жорсткі диски перестануть відкриватися в Windows 11. Зміни набудуть чинності в січні 2027 року й торкнуться пристроїв, відформатованих у файловій системі ReFS.

На щастя, більшість користувачів не помітить змін, але в окремих випадках вони можуть спричинити серйозні незручності, пише PCWPlus.hu.

Resilient File System, або ReFS, – це розроблена Microsoft файлова система, призначена насамперед для надійного зберігання великих обсягів даних, а також використання в корпоративній інфраструктурі та на серверах. За низкою параметрів ця технологія перевершує традиційну NTFS: наприклад, вона ефективніше справляється з пошкодженням даних і підтримує накопичувачі дуже великої ємності. Однак Microsoft ніколи офіційно не підтримувала її використання на зовнішніх накопичувачах.

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Компанія впроваджуватиме зміни поетапно. Після жовтневого оновлення безпеки Windows 11 почне реєструвати випадки виявлення зовнішніх накопичувачів із файловою системою ReFS, але поки що не перешкоджатиме їх використанню.

Після січневого оновлення такі пристрої за замовчуванням перестануть відкриватися. При цьому файли, що зберігаються на них, не будуть видалені, однак Windows більше не зможе надати до них доступ звичайним способом.

На кого вплинуть ці зміни

Для звичайних користувачів ця зміна навряд чи стане проблемою. Більшість USB-флешок і SD-карт використовують файлову систему FAT32 або exFAT, але диски, відформатовані в NTFS, також працюватимуть без проблем. Раніше Microsoft уже спростила роботу з FAT32, збільшивши ліміт розміру томів, що форматуються, у попередній версії Windows 11.

Microsoft пояснює своє рішення міркуваннями безпеки, однак конкретну вразливість компанія не назвала. Мета змін – обмежити використання конфігурацій зберігання даних, які офіційно не підтримуються і можуть становити потенційний ризик. При цьому системні адміністратори, як і раніше, зможуть дозволити роботу таких накопичувачів за допомогою групових політик або змін у реєстрі Windows.

Обмеження торкнеться не тільки Windows 11, але й підтримуваних версій Windows 10, а також Windows Server. Власникам зовнішніх накопичувачів із файловою системою ReFS варто перенести дані на підтримуваний носій до виходу січневого оновлення. Перевірити файлову систему накопичувача можна в "Провіднику Windows", відкривши властивості пристрою.

Користувачам розповіли, як безкоштовно продовжити підтримку Windows 10 ще на рік. Компанія продовжує випускати критичні виправлення для користувачів, які підключили програму Extended Security Updates (ESU).

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася опція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

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