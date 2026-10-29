Майже 80% полонених іноземців хочуть повернутися в РФ, але Москва їх не забирає, - Юсов

РФ щомісяця залучає до лав своєї армії близько 1800 іноземців.

78% іноземців, які воювали за російську армію та потрапили до полону Сил оборони України, хочуть повернутися до Росії. Про це повідомив голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, якого цитує hromadske.

При цьому він зазначив, що у РФ переважно не хочуть їх забирати.

Юсов розповів, що частина військовополонених іноземців під час опитування стверджувала, що не знала про те, що опиняться на війні проти України, мовляв, їхали до Росії "фарбувати паркани" чи "на культурний фестиваль".

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Однак, згідно з опитуванням Координаційного штабу, майже 50% іноземних військовополонених визнали, що знали про те, що "йдуть на війну і воювати проти українців".

Юсов повідомив, що РФ щомісяця залучає до лав своєї армії близько 1800 іноземців.

За його словами, у 2022 році було відомо про менш ніж 100 іноземців, залучених до російської армії, а лише за дев’ять місяців 2026 року їх кількість перевищила 16 тисяч.

Юсов також повідомив, що, за даними розвідки, у планах Росії на 2026 рік завербувати 18 500 іноземців, але цей план, найімовірніше, буде перевиконаний уже найближчим часом.

Загалом Коордштабу відомі персональні дані про майже 49 тисяч іноземців, які уклали контракти й проходили або проходять службу в російському війську.

"Для порівняння, вся армія Бельгії – це 20 тисяч, наприклад, Австрії – 22 тисячі. У Словаччини, здається, до 16 тисяч. Тобто, це справді глобальна загроза, далеко не лише проти України. І вона набирає обертів, масштаби збільшуються", - наголошує Юсов.

Він зазначив, що Росія залучає іноземців, щоб зменшувати соціальну напругу та демографічні втрати серед власного населення.

"Іноземців беруть не для того, щоб вони повертались, не для того, щоб сказати: "Дякуємо за службу"… Найманець або іноземець у російській армії – це менші витрати в будь-якому разі, ніж росіянин і носій громадянства. І повертати його не так цікаво, тому що далі автоматично йдуть звернення від країни-походження", - сказав Юсов.

Водночас Росія не відпускає іноземців, чиї контракти на службу у війську вже закінчилися. За даними Коордштабу, відомо про понад 3000 таких випадків.

Вербування РФ іноземців на війну проти України

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує обманом вербувати іноземних громадян для участі у війні проти України.

У звіті Amnesty International сказано, що це рівнозначно торгівлі людьми.

Правозахисники зазначили, що РФ використовує обманні, примусові та експлуататорські методи для вербування громадян із країн із низьким рівнем доходу, таких як Шрі-Ланка, Сьєрра-Леоне чи Сомалі. Найчастіше їм обіцяють цивільні або небойові посади, але насправді відправляють прямо на фронт.

Зазначається, що в українському полоні перебувають сотні іноземних громадян, яких Росія відправила на війну. Деякі з них розповіли правозахисній організації, що російська влада примушувала їх вступити до лав збройних сил, коли термін дії їхнього дозволу на проживання в РФ добігав кінця.

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