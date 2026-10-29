Посилення вимог для бізнесу з 4 грудня: уряд переглянув рішення

Йдеться про роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Кабмін переглянув своє рішення про посилення вимог до бізнесу щодо облаштування укриттів. Нові правила, які мали запрацювати з 4 грудня, буде відтерміновано ще на три місяці – до 4 березня, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Згідно початкового варіанту, підприємства, які не мають обладнаного укриття, повинні були до 4 грудня напрацювати комплекс заходів безпеки для працівників, аби і далі мати можливість працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги.

"Два місяці тому уряд ініціював ці зміни. Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей. Ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни", – пояснює рішення уряду Корецький.

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Голова Кабміну зауважує, що відтермінування рішення не означає скасування вимог.

"Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття. Укриття не обов’язково має бути на власній території підприємства. Можна користуватися укриттям поруч, якщо воно має достатню місткість. Водночас люди повинні чітко знати, де воно розташоване", – повідомляє Корецький.

Прем’єр не виключає, що рішення уряду може зазнати подальших змін.

"До 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог. За результатами ухвалимо подальші рішення", – зазначає очільник уряду.

Корецький нагадав, що вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об’єкті. Він порадив бізнесу звертатися за деталями до Мінекономіки та МВС.

Робота бізнесу під час тривоги – головні новини

Нагадаємо, 4 вересня Кабмін прийняв постанову №1092 щодо облаштування укриттів бізнесом для роботи під час жовтого рівня повітряної тривоги. Звичайна кімната без вікон або коридор укриттям не вважаються. Також усі заклади мають розмістити на вході табличку з інформацією, чи є у них укриття чи безпечне приміщення.

Експертка Ольга Насонова зазначала, що кожен п’ятий ресторан в Україні вже взимку може закритися через запровадження нових правил безпеки під час жовтої тривоги з 4 грудня.

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