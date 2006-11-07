Чим запам’ятався Янукович за 100 днів прем’єрства?

Прем’єрству Януковича сповнилося 100 днів. Як правило, цього цілком достатньо, щоб керівник проявився в усій своїй красі і щоб зрозуміти, чого чекати від нього надалі.

Як же показав себе Янукович за сто днів другої відсидки в прем’єрському кріслі? Причому з розширеними повноваженнями?

Позитиви

Для країни

Продемонстрував певну поміркованість, не рубав з плеча, досить обережно висловлювався про інші гілки влади, зокрема Президента.

Зумів зберегти (поки що) лояльне ставлення до найважливішого завоювання Помаранчевої революції – свободи слова. Навіть підконтрольні донецьким ЗМІ претендують на об’єктивність.

Мобілізував парламентську коаліцію на голосування за “сотівські” закони.

Не зміг стати на перешкоді подорожчанню газу (це добре і для економіки, і для української самосвідомості).

Загалом усі позитиви Януковича описуються словом “не”.

Для себе

Поставив донецьких на всіх ключових напрямках діяльності уряду, головним чином в енергетиці. Забезпечив перехід до майбутнього контролю всіх сфер економічного життя.

Демонструє свою участь у начебто потеплінні відносин України з Росією, зокрема Путіним, яке відображається на рівні риторики (і тільки).

Зумів зберегти прихильність свого електорату.

Не допустив (поки що) гучної відставки Луценка з посади міністра внутрішніх справ, яка неминуче зробила б борця з криміналом “героєм”.

Негативи

Для країни

Поставив у залежність газові домовленості з Росією із зовнішньополітичним курсом України. Безвідповідально висловлюється щодо мовної проблематики, базування в Севастополі Чорноморського флоту Росії.

Забезпечив “відкат” країни у відносинах з європейськими та євроатлантичними структурами. Скомпрометував Україну альянсом правлячої сили з комуністами.

Вступав у публічну полеміку з Президентом, хоча й досить обережно. Демонстративно проігнорував Універсал національної єдності, підписаний Президентом та парламентськими політичними силами напередодні призначення прем’єром.

Допустив різке підвищення комунальних платежів.

Запровадив обмеження на експорт зернових, разом з “антикризовою” коаліцією відновлює вільні економічні зони.

Для себе

Не здобув тотального контролю в економіці. Не зумів заманити “Нашу Україну” в “антикризову” коаліцію.

Допустив тріщину у стосунках з Ахметовим.

Залишився регіональним лідером, так і не спромігшись розширити коло своїх прихильників за рахунок Центру, Півночі та Заходу.

Не зміг домовитися з Росією про дешевий газ.

Неважко здогадатися, що команда донецьких неабияк підготувалася до стоденного ювілею свого урядування. Напевне, ми почуємо соціологічні викладки – про зростання рейтингу Януковича, про підвищення добробуту людей і таке ін.

Але ж усі ми чудово знаємо, як робляться такі “рейтинги”...

Оксана Охрімчук, м. Київ

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