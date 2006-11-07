Чим запам’ятався Янукович за 100 днів прем’єрства?
Як правило, цього терміну цілком достатньо, щоб керівник проявився в усій своїй красі і щоб зрозуміти, чого чекати від нього надалі. Як же показав себе Янукович за сто днів другої відсидки в прем’єрському кріслі?
Прем’єрству Януковича сповнилося 100 днів. Як правило, цього цілком достатньо, щоб керівник проявився в усій своїй красі і щоб зрозуміти, чого чекати від нього надалі.
Як же показав себе Янукович за сто днів другої відсидки в прем’єрському кріслі? Причому з розширеними повноваженнями?
Позитиви
Для країни
Продемонстрував певну поміркованість, не рубав з плеча, досить обережно висловлювався про інші гілки влади, зокрема Президента.
Зумів зберегти (поки що) лояльне ставлення до найважливішого завоювання Помаранчевої революції – свободи слова. Навіть підконтрольні донецьким ЗМІ претендують на об’єктивність.
Мобілізував парламентську коаліцію на голосування за “сотівські” закони.
Не зміг стати на перешкоді подорожчанню газу (це добре і для економіки, і для української самосвідомості).
Загалом усі позитиви Януковича описуються словом “не”.
Для себе
Поставив донецьких на всіх ключових напрямках діяльності уряду, головним чином в енергетиці. Забезпечив перехід до майбутнього контролю всіх сфер економічного життя.
Демонструє свою участь у начебто потеплінні відносин України з Росією, зокрема Путіним, яке відображається на рівні риторики (і тільки).
Зумів зберегти прихильність свого електорату.
Не допустив (поки що) гучної відставки Луценка з посади міністра внутрішніх справ, яка неминуче зробила б борця з криміналом “героєм”.
Негативи
Для країни
Поставив у залежність газові домовленості з Росією із зовнішньополітичним курсом України. Безвідповідально висловлюється щодо мовної проблематики, базування в Севастополі Чорноморського флоту Росії.
Забезпечив “відкат” країни у відносинах з європейськими та євроатлантичними структурами. Скомпрометував Україну альянсом правлячої сили з комуністами.
Вступав у публічну полеміку з Президентом, хоча й досить обережно. Демонстративно проігнорував Універсал національної єдності, підписаний Президентом та парламентськими політичними силами напередодні призначення прем’єром.
Допустив різке підвищення комунальних платежів.
Запровадив обмеження на експорт зернових, разом з “антикризовою” коаліцією відновлює вільні економічні зони.
Для себе
Не здобув тотального контролю в економіці. Не зумів заманити “Нашу Україну” в “антикризову” коаліцію.
Допустив тріщину у стосунках з Ахметовим.
Залишився регіональним лідером, так і не спромігшись розширити коло своїх прихильників за рахунок Центру, Півночі та Заходу.
Не зміг домовитися з Росією про дешевий газ.
Неважко здогадатися, що команда донецьких неабияк підготувалася до стоденного ювілею свого урядування. Напевне, ми почуємо соціологічні викладки – про зростання рейтингу Януковича, про підвищення добробуту людей і таке ін.
Але ж усі ми чудово знаємо, як робляться такі “рейтинги”...
Оксана Охрімчук, м. Київ
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