Помер Олег Янковський

У середу, 20 травня, в одній з московських клінік помер російський актор Олег Янковський, відомий мільйонам глядачів за десятками улюблених фільмів, повідомив Перший російський канал.

Актор тривалий час страждав від раку підшлункової залози.

Провідний актор театру "Ленком" народився 23 лютого 1944 р. в місті Джезказган в Казахстані, почав акторську діяльність в 1965 році в Саратовському драмтеатрі, з 1973 року - в Ленкомі. Багато знімався в кіно: 74 картини за більш ніж 40 років. Серед фільмів “Служили два товариші”, “Щит і меч”, “Дзеркало”, “Зоря привабливого щастя”, “Солодка жінка”, “Мій ласкавий і ніжний звір”, "Звичайне диво", "Той самий Мюнхгаузен", “Польоти уві сні та наяву”, “Закоханий за власним бажанням”, "Дім, який збудував Свіфт", “Ностальгія”, “Бережи мене, мій талісмане”, "Крейцерова соната", "Убити дракона", "Паспорт”, “Царевбивця”, «Доктор Живаго» та багато інших.