Експерти обговорять причини і наслідки загострення українсько-польських відносин

17 листопада (п'ятниця) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна і Польща. Пошук компромісу».

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

1. Чому відбулося загострення українсько-польських відносин? Чи стануть вчорашні партнери непримиренними опонентами?

2. Які наслідки може мати загострення українсько-польського спору щодо історичних питань? Що може стати основою примирення України та Польщі з цього приводу?

3. Загострення у відносинах України з Польщею, Угорщиною і Сербією: чи є спільні риси, драйвери і способи вирішення?

4. Як знайти компроміс між відстоюванням власної позиції і прагматичними відносинами з сусідами?

Учасники круглого столу:

· Оксана Юринець, народний депутат України, співголова Групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща;

· Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті;

· Віталій Портников, журналіст, голова Української частини Форуму партнерства з Польщею.

Модератор: Олег Базар, головний редактор LB.ua.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язково.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).