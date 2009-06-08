У Голій Пристані щонеділі стрілятимуть з гармати

У місті Гола Пристань Херсонській області на набережній річки Конка встановлять чавунну гармату, з якої стрілятимуть щонеділі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив мер Голої Пристані Анатолій НЕГРА.

«Це буде чавунна гармата, яку нам пообіцяли зробити голопристанські козаки. Гармата стилізована під стрільбу ядрами, проте здійснюватиме тільки шумові постріли», - сказав А.НЕГРА.

За його словами, гармату планується встановити до дня міста, в який і буде зроблено перший постріл. Після Дня міста з гармати стрілятимуть щонеділі опівдні.

27 вересня цього року Гола Пристань відсвяткує своє 300-річчя.