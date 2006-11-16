Пілот поранив 21 пасажира

У четвер в небі над Південною Кореєю трохи не зіткнулися два авіалайнери. Як повідомив представник авіакомпанії Far Eastern Air Transport, Boeing-757С вилетів з Тайбея і вже готувався до посадки на південнокорейському острові Чеджу, коли по курсу повітряного судна опинився інший літак. Щоб уникнути катастрофи, повідомляє Газета.ру, пілот ухвалив рішення про різке зниження.

Незабаром лайнер благополучно приземлився. Прибуття рейса вже чекали медичні служби аеропорту: через те, що авіалайнер несподівано «упірнув», 21 пасажир одержав поранення. Річ у тому, що вимоги пристебнути ремені на борту до моменту різкого зниження ще не прозвучало. Літак сильно труснуло, накренило, багато хто не зміг утриматися на місцях. Пасажири були госпіталізовані. У декількох чоловік діагностовані серйозні переломи кінцівок і ребер. Багатьом з пасажирів потрібна психологічна допомога.

За даними місцевих властей, серед потерпілих немає іноземців, в лікарні знаходяться тільки громадяни Тайваню. Всього рейсом EF 306 летіли 129 пасажирів.

Спочатку представники авіаційних властей оголосили, що літак потрапив в зону турбулентності. І лише пізніше з`ясувалося, що політ трохи не закінчився трагедією. У Far Eastern Air Transport підкреслюють, що технічний стан авіалайнера не має ніякого відношення до події.

У аеропорту острова Чеджу не змогли повідомити, який лайнер і чому опинився на одному маршруті з літаком, що щасливо уникнув аварії. Власті Тайланда від коментарів по приводу катастрофи, що трохи не відбулася, поки утримуються.