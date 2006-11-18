Цієї ночі можна загадувати десятки бажань на годину

В ніч з 18-го на 19-те листопада можна буде спостерігати за зорепадом - падінням "леонідів".

Як нагадує “5-й канал”, найкрасивіший зірковий дощ із "леонідів" в останнє українці могли спостерігати чотири роки тому. Тоді за годину спалахували кілька тисяч метеорів.

Пік метеорного потоку із леонідів цього року астрономи прогнозують у ніч проти неділі. А триватиме він до 21 листопада.

Метеорний потік даруватиме сузір`я Лева. Саме тому ці метеори астрономи назвали "леонідами". За одну годину можна побачити кілька десятків падаючих зірок.

"Земля щороку перетинає метеорний рій в сонячній системі, який створила комета Темпеля-Туттля. Вона розпадається потихеньку. Коли Земля перетинає такий більш-менш щільний згусток, хмару частин, тоді виникає зорепад", - пояснює співробітник Київської обсерваторії, доктор фізико-математичних наук Віталій КРУЧИНЕНКО.

За його словами, на відміну від метеоритів, метеори ніколи не долітають до Землі, а згорають у небі за кілька секунд. Леоніди, що падають, лишають по собі яскраве сяйво білого, блакитного або зеленого кольору.

У Київській обсерваторії для охочих подивитися на зоряне небо діють безплатні нічні екскурсії. Утім, як зауважують астрономи, метеорний дощ краще спостерігати просто неба, а не через телескоп, оскільки метеори йдуть не з однієї точки, а з різних точок.

Наступний зірковий дощ прогнозують уже на першу половину грудня. Тоді із сузір`я Близнят падатимуть метеори "гемініди".