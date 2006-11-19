На Дніпропетровщині четверо дорослих та дитина загинули від отруєння

12:28, 19 листопада 2006
Разное
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На Дніпропетровщині, в смт. Магдалинівка, у квартирі житлового будинку без ознак життя виявлено п’ятеро осіб, серед яких дитина 1993 року народження.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина загибелі - отруєння продуктами харчування.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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