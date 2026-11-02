Телескоп NASA може впасти на Землю вже за кілька днів: врятувати його не вдалося

Цей телескоп було запущено ще у 2004 році для дослідження гамма-спалахів та наднових.

Уже в п'ятницю, 6 листопада, на Землю може впасти космічний телескоп Swift NASA. Спроба врятувати апарат за допомогою спеціального робота провалилася, і тепер він продовжує знижуватися. За прогнозами Космічних сил США, падіння очікується найближчими днями, пише Index.

Маса телескопа становить близько 1,5 тонни. За словами головного дослідника місії Бреда Ценко, більша частина апарата згорить в атмосфері. Однак деякі деталі з вольфраму, який щільніший за свинець, можуть досягти поверхні Землі. Імовірно, уламки впадуть в океан, але потенційна зона падіння також охоплює окремі райони Африки, Австралії, Індії, Південно-Східної та Південної Америки.

Телескоп Swift було запущено 20 листопада 2004 року для вивчення найпотужніших космічних явищ – гамма-спалахів і наднових. За 22 роки роботи він виявив понад 2000 гамма-спалахів і спостерігав за 1400 зірками, що вибухають, а також за кометами, астероїдами та чорними дірами.

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В останні роки підвищена сонячна активність прискорила зниження орбіти апарата. Рік тому NASA доручило компанії Katalyst Space провести рятувальну операцію. Для цього розробили трирукого робота Link, однак йому не вдалося наблизитися до телескопа ближче ніж на 12–15 кілометрів. У вересні сам робот впав на Землю.

Після припинення рятувальної місії Swift продовжував спостереження, але до кінця жовтня його орбіта стала занадто низькою для стабільної роботи. У результаті системи телескопа було вимкнено.

Swift відігравав важливу роль в астрономії: він швидко наводився на раптові космічні події та передавав сигнали іншим обсерваторіям, зокрема Hubble та James Webb, для більш детального вивчення. Вчені зараз шукають спосіб компенсувати втрату апарату і сподіваються, що його досвід допоможе створити нове покоління космічних телескопів.

У космосі зафіксували загадковий 7-годинний сигнал: що відомо

Астрономи виявили рекордний гамма-спалах, який тривав близько семи годин (25 тисяч секунд). Сигнал було зареєстровано телескопом NASA Fermi 2 липня 2025 року. Вчені припускають, що причиною рідкісного явища стало злиття гелієвих зірок, під час якого чорна діра поглинає одну з них зсередини.

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