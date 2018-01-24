Через складні погодні умови у Житомирі продовжують прибирати тротуари, дороги та мости
13:21, 24 січня 2018Разное
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На прибиранні скверів задіяно 2 трактори та 64 робітники.
Ліквідація наслідків негоди в обласному центрі триває / zt-rada.gov.ua
У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом на дорогах, тротуарах та мостах Житомира продовжує працювати спецтехніка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
"24 січня на вулицях міста працює механізована протиожеледна бригада у складі 13 одиниць спецтехніки" , - сказано у повідомленні.
Наразі у місті триває прибирання вулиць, скверів, тротуарів, мостів та шляхопроводів. Тільки у комунальному підприємстві «Зеленбуд» Житомирської міської ради на прибиранні скверів задіяно 2 трактори та 64 робітники. Ліквідація наслідків негоди в обласному центрі триває.
З огляду на складні погодні умови водіїв просять бути обережними на дорогах.
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