Через складні погодні умови у Житомирі продовжують прибирати тротуари, дороги та мости

13:21, 24 січня 2018
Разное
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На прибиранні скверів задіяно 2 трактори та 64 робітники.

Ліквідація наслідків негоди в обласному центрі триває / zt-rada.gov.ua

У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом  на дорогах, тротуарах та мостах Житомира продовжує  працювати спецтехніка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської  міської ради.

"24 січня  на вулицях міста працює механізована протиожеледна бригада у складі 13 одиниць спецтехніки" , - сказано у повідомленні.

Наразі у  місті триває прибирання вулиць, скверів, тротуарів, мостів та шляхопроводів. Тільки у комунальному підприємстві  «Зеленбуд» Житомирської міської ради на прибиранні скверів задіяно 2 трактори та 64 робітники. Ліквідація наслідків негоди в обласному центрі триває.

З огляду на складні погодні умови водіїв просять бути обережними на дорогах.

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