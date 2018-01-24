Через складні погодні умови у Житомирі продовжують прибирати тротуари, дороги та мости

У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом на дорогах, тротуарах та мостах Житомира продовжує працювати спецтехніка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"24 січня на вулицях міста працює механізована протиожеледна бригада у складі 13 одиниць спецтехніки" , - сказано у повідомленні.

Наразі у місті триває прибирання вулиць, скверів, тротуарів, мостів та шляхопроводів. Тільки у комунальному підприємстві «Зеленбуд» Житомирської міської ради на прибиранні скверів задіяно 2 трактори та 64 робітники. Ліквідація наслідків негоди в обласному центрі триває.

З огляду на складні погодні умови водіїв просять бути обережними на дорогах.