Відкрито конкурс проектів порятунку будинку дитинства Миколи Леонтовича

Дата прес-конференції: 7.02.2018

Час: 13:00

Місце: Український кризовий медіа центр, Український дім, вул. Хрещатик 2

Організатор: ГО «Фонд гуманітарного розвитку України»

Додаткова інформація за телефоном: (044) 220 0788

Учасники прес-конференції: Наталія Заболотна, президент Фонду гуманітарного розвитку України, ініціатор громадської платформи #SOSмайбутнє; Наталія Михайлова, голова селищної ради села Шершні; Валентина Чайковська, представник від громади с. Шершні; Ілля Бондаренко, скрипаль-віртуоз, учасник благодійного концерту #Leontovych_Heart; Катерина Смаглій, директор Київського офісу інституту Кеннана, Лариса Мудрак, президент Win Win Communication, co-CEO FBN Ukraine; Олена Салата, голова ГО «Культурна Асамблея; Костянтин Ковшевацький, керівник проекту Pragmatika

У той час як увесь світ вже століття наспівує різдвяну мелодію «Щедрика», у Вінницькій області в селі Шершні руйнується будиночок дитинства легендарного композитора Миколи Леонтовича.

Під егідою Фонду гуманітарного розвитку України оголошено архітектурний конкурс на створення музейно-мистецького комплексу Леонтовича, що має об’єднати його відновлений будинок та новозбудований культурно-просвітницький осередок для місцевих дітей.

«У грудні 2017 Фонд гуманітарного розвитку України оголосив про збір коштів на реставрацію будиночку Миколи Леонтовича, що на сьогодні знаходиться в стані невпинної руйнації. Ми продовжуємо цей збір, закликаємо усіх небайдужих долучитися до цієї справи та оголошуємо конкурс на проект відновлення будинку і створення культурно-освітнього осередку, який не лише увіковічнить у автентичній архітектурі пам'ять про великого українця, а й прокладе повноцінний туристичний маршрут до села Шершні, стимулюючи розвиток цілої громади та її процвітання», — Наталія Заболотна, громадський діяч, ініціатор громадської платформи #SOSмайбутнє, президент Фонду гуманітарного розвитку України.

Під час прес-конференції будуть оголошені умови участі в конкурсі та подальші дії Фонду з порятунку спадку Леонтовича.