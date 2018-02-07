Засідання "круглого столу" на тему: "Відновлення суднобудування та судноплавства України"

07 лютого 2018, 14:00 Міжфракційне депутатське об’єднання «За розвиток річок України» організовує проведення «круглого столу» на тему: «Відновлення суднобудування та судноплавства України» (вул. М.Грушевського, 5, Конференц-зал). У круглому столі приймуть участь: віце-прем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр інфраструктури Володимир Омелян, народні депутати України Ніна Южаніна, Олег Ляшко,Олександра Кужель, Роман Семенуха, інші народні депутати України, посли країн ЄС, представники міністерств, представництва ЄС в Україні, міжнародних установ, IFC, EBRD, голови обласних та районних адміністрацій, науковці. Вхід за картками акредитації через 9-й під’їзд

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