Терміново потрібно багато крові II(+)

Українському журналісту Сергію Кисельову терміново необхідне переливання великої кількості крові другої групи позитивного резусу.

За словами головного редактора газети "Известия в Украине" Ольги Акіншиної, у Кисельова кілька днів тому було виявлено гострий лейкоз.

Усі, хто може допомогти, дзвоніть на номери дітей журналіста: 8-067-764-23-64 – Марія і 8-097-939-82-92 – Леонід.

Раніше Сергій Кисельов працював у "Молоді України", був власним кореспондентом "Литературной газеты" в Україні, журналістом "Київських відомостей", редактором "Всеукраинских ведомостей", зараз він редактор сайту "Кияни" і колумніст "Известий в Украине".

Кров треба здавати у п`ятницю, з 9 до 14.00 в Міському центрі переливання крові на вулиці Берлінського, 12. Підійти в реєстратуру і сказати, що бажаєте здати кров для Кисельова

У 1968 році від лейкемії помер старший брат Сергія Кисельова, чудовий 22-річний поет Леонід Кисельов. У 1990-му Сергій видав книгу-мартиролог "Леонід Кисельов. Тільки двічі живемо".