У Криму відбудеться міжнародне авторалі «Yalta-rally–2009»

«Yalta-rally – 2009» планується провести 11-13 вересня на трасах Великої Ялти біля гори Ай-Петрі, Алушти, а також селищ Соколине й Орлине.

Як повідомив УНІАН прес-секретар голови Ради міністрів АРК Олександр ЗВЄЗДІН, про це йшлося на засіданні організаційного комітету з підготовки і проведення міжнародного авторалі «Yalta-rally – 2009», яке відбулося у Раді міністрів АР Крим.

У заході взяли участь Голова Верховної Ради АР Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, Голова Ради міністрів АР Крим Віктор ПЛАКІДА, Перший заступник Голови Ради міністрів АР Крим Євген МИХАЙЛОВ, Президент Автомобільної Федерації України Євген ЧЕРВОНЕНКО, директор агентства «Небо» - генеральний підрядник проведення «Yalta-rally – 2009» Олександр КРИЖЕВИЧ, заступник директора зі спортивної частини й безпеки ралі Сергій ЛЮБІМОВ.

Учасники наради обговорили основні організаційно-спортивні та технічні характеристики проведення «Yalta-rally – 2009».

Yalta-rally відбуватиметься у Криму вже уп`яте. Минулого року у змаганнях брали участь 63 екіпажі професійних гонщиків з України, Росії, Литви, Латвії, Білорусі, Чехії, Італії, Австрії, Швеції, Польщі, Естонії, Грузії. Почесним гостем ралі став чотириразовий чемпіон ралі «Париж-Дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН. Довжина трас становила 220 кілометрів гірських доріг зі швидкісними ділянками.