Ведмеді в Московському зоопарку не можуть заснути через аномально теплу погоду, яка встановилася в російській столиці, повідомляє РІА Новини з посиланням на прес-службу зоопарку. Фахівці зауважують, що зазвичай ведмеді впадають в сплячку вже в листопаді.

З теплих приміщень виходять погуляти у вольєрах навіть теплолюбиві тварини. "Ще гуляють гривисті вовки, ягуар ось виходив на прогулянку", - повідомили в зоопарку. Фахівці вважають, що погуляти ще могли б і слони, оскільки "така погода, яка наголошується останні тижні в столиці, для слонів цілком нормальна". Але слонів вже переселили на "зимові квартири", і в зоопарк вони повернуться тільки навесні.

У Москві в перший тиждень грудня зберігається плюсова температура. Сніг, що випав наприкінці листопада, майже весь розтанув.

Лента.ру