План виробництва мільйона електромобілів схвалено у Німеччині

Уряд Німеччини схвалив план, згідно з яким на 2020 рік у країні повинні їздити мільйон електромобілів, передає агентство AFP. До 2012 року на ці цілі з бюджету буде виділено 500 мільйонів євро.

Наразі у ФРН 1452 електромобілі. При цьому раніше наголошувалося, що німецькі виробники мають намір почати масове виробництво саме в найближчі три роки.

Міністр економіки Карл-Теодор цу Гуттенберг зі свого боку заявив, що з ухваленням стимулюючого плану розвитку електроавтомобілебудування і введенням державних субсидій серійне виробництво повинне розпочатися вже 2011 року.

Уряд має намір стимулювати попит за допомогою премій для перших 100 покупців. Крім того, бюджетні асигнування будуть спрямовані на подальше вдосконалення основних вузлів електромобілів, перш за все, батарей, а також на розвиток необхідної інфраструктури.

За даними AFP, нині заряду батарей вистачає на 100 кілометрів, при цьому їх вартість - від 10 до 15 тисяч євро. Однією з основних цілей, яку ставить прийнятий урядом план, є зниження цих цін, щонайменше, вдвічі.

Лента.ру