На ці вихідні очікується сильна магнітна буря

Міжнародні інформаційні агентства передали повідомлення про те, що в найближчі вихідні очікується потужна "магнітна буря", викликана сильним спалахом на Сонці.

Деякі ЗМІ повідомляють, що йдеться про найбільший за останні 30 років викид сонячної енергії, що перевищує звичайний рівень в 1000 разів.

Ізраїльські фахівці, виступивши сьогодні по радіо, закликають серйозно віднестися до можливих наслідків "магнітної бурі". Вони попереджають людей, які страждають на серцево-судинні хвороби про необхідність особливої уваги до свого здоров`я в найближчі дні. Лікарі також рекомендують батькам новонароджених стежити за станом здоров`я малюків і, в разі появи будь-яких тривожних симптомів, негайно звертатися до лікаря.

Натомість агентство ІТАР-ТАСС передає, що вчені вважають сонячну активність в ці дні - скоріше цікавим матеріалом для вивчення, ніж предметом для занепокоєння звичайних громадян. Про це розповів завідувач лабораторією Інституту земного магнетизму, іоносфери і розповсюдження радіохвиль ім. Пушкова Анатолій Бєлов. "З 5 грудня йде мала магнітна буря - плавна, планова, яка виникла б, навіть якщо б на Сонці не було жодної плями і жодного спалаху, - відзначив він. - А великі бурі - поки що під запитанням". "Сьогодні і завтра геомагнітна обстановка буде збуреною, з періодами магнітної бурі", - продовжив учений. "Швидше за все, 11-12 грудня все ущухне", - прогнозує він. Якщо ж Сонце не заспокоїться, і активна область "стрілятиме” й далі, то приблизно до 15-го грудня або трохи довше якісь ефекти, на зразок перебоїв радіозв`язку, можуть стати помітними, припускає Бєлов.

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