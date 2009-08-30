Пластикове сміття збивається в глибині Тихого океану в "континент"

Океанологи із США, які нещодавно повернулися з експедиції до північної частини Тихого океану, де мали дослідити маловивчене скупчення океанічного сміття (SEAPLEX), вперше одержали повне уявлення про пластикові відходи, розкидані у відкритому океані, повідомляється на сайті Національного наукового фонду США.

Дослідницьке судно "Новий горизонт" з командою з 30 науковців, техніків і інших членів команди вирушило в тритижневу подорож, організовану каліфорнійським Океанографічним інститутом Скріппса, 2 серпня.

До цього дослідження було мало відомо про розмір і межі "сміттєвого континенту" на півночі Тихого океану. Про його існування було відомо тільки з повідомлень рибалок. На думку науковців, в цьому районі океану течія утворює гігантське кільце, в центрі якого і утворився "сміттєвий острів" або "сміттєвий вир".

Експедиція планувала досліджувати, як багато сміття, зокрема, дрібних шматків пластика, збирається в цьому районі, як цей матеріал розподіляється і як впливає на морські організми, особливо на планктон, мікроорганізми, на невеликих риб і птахів.

"Ми орієнтувалися на області з високим вмістом пластикових відходів, тож можемо почати розуміти масштаб проблеми. Ми також вивчали те, що все відбувається з фіто- і зоопланктоном, а також з дрібною рибою", - каже науковий керівник експедиції Міріам Гольдстейн (Miriam Goldstein).

Учасники експедиції виявили великі скупчення пластикових відходів, серед яких були, наприклад, пластикові пляшки, з різноманітними істотами, що поселилися в них. Зокрема, дослідники наткнулися на велику сітку, в яку потрапили пластикові відходи і різні морські мікроорганізми, а пляшки, які плавали скрізь на поверхні океану, були вкриті різними водними мешканцями і навіть великими раками.

"Виявлення такої великої кількості пластику було для нас шоком. Як могло так багато пластику опинитися в цьому місці океану - в тисячі миль від землі", - зазначає Гольдстейн.

Сміття, яке можна побачити з палуби судна, відносно небагато. Більша частина відходів є невеликими частинками пластика, рівномірно розсередженими у верхньому шарі води.

РІА "Новости"