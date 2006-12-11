На трасі Київ-Чоп маршрутка врізалася у вантажівку: 6 постраждалих

У неділю о 17.10 у Житомирській області на 236-му кілометрі автошляху “Київ-Чоп” поблизу Новоград-Волинського зіткнулись маршрутний мікроавтобус "Мерседес" і вантажний автомобіль "Рено".

Як повідомили УНІАН у Міністерсті з питань надзвичайних ситуацій, автобус, у якому перебувало 18 пасажирів, перекинувся. Внаслідок ДТП постраждало 6 осіб, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до травматологічного відділення Новоград-Волинської районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Житомирській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 95 ДТП, у яких загинуло 15 осіб та 126 - травмовано.