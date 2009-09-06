Єпископи Хорватії протестують проти "війни з хрестами"

Католицькі єпископи Хорватії виступили з різкою критикою ініціативи президента країни Степана Месича про видалення всіх релігійних символів і, зокрема, хрестів з публічних місць, повідомила хорватська католицька газета Glas Koncila.

Президент, посилаючись на світський характер держави, в серпні виступив за зняття розп’ять і хрестів зі стін усіх державних і громадських організацій, включаючи лікарні, школи, суди і поліцейські ділянки.

Єпископи нагадали президентові про те, що майже 90% населення Хорватії - католики, а також послалися на результати проведеного недавно соціологічного опиту, згідно з яки чимала частина жителів не згодна з ініціативою глави держави.

Католицькі єрархи закликали Степана Месича ще раз обміркувати свою ініціативу і "не демонізувати хрест".

На думку єпископату, боротьба з розп’яттями і християнськими символами, яка спричинила хвилю обурення і широку дискусію в суспільстві, - це маневр влади, яка хоче відвернути увагу людей від обговорення реальних проблем, пов`язаних з тяжкою економічною кризою в країні.

У серпні хорватський теолог Адальберт Ребич в своєму виступі на державному телебаченні наголосив, що хрест є символом західної культури, а не тільки предметом шанування християн. Богослов порівняв президента країни з диктаторами на зразок Леніна, Сталіна й Тіто, які оголосили війну хрестам. "Ми знаємо, який трагічний був їх кінець, і я не хочу, щоб Месич закінчив так само", - сказав Адальберт Ребич, слова якого широко цитували хорватські ЗМІ.

РІА "Новости"