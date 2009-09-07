У зіткненні Volvo та автобуса загинули двоє людей

У Горлівці Донецької області 6 вересня о 16.52 в результаті зіткнення автомобіля «Volvo» і автобуса «ПАЗ», що рухався за міським маршрутом, загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, на момент аварії в автобусі було 8 пасажирів, в легковому автомобілі - четверо людей. В результаті зіткнення в автобусі ніхто не постраждав, загинули водій і пасажир автомобіля, а ще двоє пасажирів дістали тяжкі травми.