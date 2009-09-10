Уряд шукає шляхи впливу на ринок нелегальних таксі

Кабінет Міністрів України має намір навести порядок на ринку нелегальних таксі. Відповідне питання розглядалося вчора на засіданні КМУ, повідомила журналістам голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, вона, зокрема, сказала: «Тут дуже тонка грань між ухваленим рішенням і наведенням порядку. Тому ми шукаємо рішення. Якби це було легко прийняти – ми б уже вийшли з рішенням». За її словами, шукатимемо шляхи усунення нелегальних таксистів, які не мають відповідних ліцензій, з ринку цих перевезень. Разом з тим, як саме це робити, поки що точно не ясно. «Пропонувалося всіх зупиняти і перевіряти. Але якщо він (нелегальний таксист – УНІАН) їде і везе вас без «шашечки», ну як зупиняти?», - відзначила вона. За словами О.КУЖЕЛЬ, уряд спростив отримання ліцензії самозайнятим таксистам – тим, які бажають працювати таксистами, але не на підприємстві, а самостійно.

Як відзначила О.КУЖЕЛЬ, уряд готовий підтримати пропозицію таксистів про створення мобільних груп для перевірки нелегальних таксі.

При цьому О.КУЖЕЛЬ не вважає, що усунення нелегалів з ринку призведе до подорожчання послуг таксі. «Я не впевнена, що подорожчає послуга таксі. Кожна послуга коштує стільки, скільки за неї готові заплатити. Ніхто більше не поставить, інакше ми не сядемо туди», - сказала вона.

У свою чергу, голова Профспілки таксистів України Василь ПОПИК відзначив після засідання Кабміну, що для вирішення питання з нелегалами прийнято рішення внести зміни до постанови КМУ про правила надання пасажирських послуг таксі, яку було прийнято ще наприкінці 90-х років. «Ухвалення постанови Кабміну про правила надання послуг зніме останні неузгодженості із закону України про автомобільний транспорт. Тобто, реально, з моменту ухвалення цієї постанови нелегальним перевізникам, які не мають ліцензії, буде дуже складно працювати», - сказав В.ПОПИК. Крім того, за його словами, вже ухвалено рішення про створення мобільних груп для перевірки можливих нелегальних перевізників у складі МВС, Мінтрансу, ДПАУ і профільних громадських організацій. «Домовилися з Мінтрансом, що вже з понеділка починаємо працювати, буде створено мобільні групи», - сказав він.

За його даними, на сьогодні співробітник ДАІ має можливість зупинити таксі, і, якщо у нього немає ліцензійної картки, оштрафувати більш ніж на 800 грн., і забрати машину на штрафмайданчик, що також є дієвою нормою.

«Сьогодні багато нелегалів. За моїми даними, у нас близько 150-200 тис. таксистів в Україні, тоді як діючих ліцензійних карток близько 50 тис. Перший етап - змусити нелегального таксиста зняти з автомобіля шашечки. Щоб люди зупиняли машини з шашечками, знали, що це легальне таксі, що там є таксометр», - додав В.ПОПИК.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня на «гарячій» телефонній лінії з підприємцями прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет Міністрів України найближчим часом має намір навести порядок на ринку перевезення пасажирів легковим автотранспортом.

Вона наголосила, що вже на наступне засідання уряду планується винести проект постанови про наведення порядку на ринку пасажирських перевезень. «Ми готуємося завтра на засіданні уряду ухвалити 27 рішень, які підготовлені Радою підприємців, Держкомпідприємництва, і якраз цей проект постанови спрямований на те, щоб зробити ринок перевезень приватним транспортом, по суті, ринок таксі, вільним від незаконних перевезень, перевезень без ліцензії», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.