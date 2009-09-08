Тимошенко береться за таксі і маршрутки

Кабінет міністрів України найближчим часом має намір навести лад на ринку перевезення пасажирів легковим автотранспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на «гарячій» телефонній лінії з підприємцями прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що вже на наступне засідання уряду планується винести проект постанови щодо наведення ладу на ринку пасажирських перевезень.

«Ми готуємося завтра на засіданні уряду ухвалити 27 рішень, які підготовлені Радою підприємців, Держкомпідприємництва, і саме цей проект постанови направлений на те, щоб зробити ринок перевезень приватним транспортом, по суті, ринок таксі, вільним від незаконних перевезень, перевезень без ліцензії», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що проект документа розроблений з урахуванням побажань самих таксистів, і запросила на завтрашнє засідання Кабінету міністрів керівництво Асоціації автоперевізників.