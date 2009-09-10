У Києві планують створити туристичну поліцію, яка здійснюватиме нагляд за правильним паркуванням туристичних автобусів, контролюватиме наявність ліцензій в екскурсоводів на проведення екскурсій, а також наглядатиме за пам`ятками культури тощо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київській міській раді, відповідний проект рішення ухвалила постійна комісія Київради з питань культури і туризму.

Як зазначив голова цієї комісії, депутат від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ, туристична поліція не є чимось унікальним, це звичайна річ для країн і міст, що вважають себе туристичними центрами.

“Проте у Києві, схоже, така муніципальна служба змушена буде виконувати і деякі не властиві їй функції», - додав О.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що Київрадою прийнято декілька рішень щодо заборони вживання алкоголю та куріння на вулицях і у публічних місцях столиці (рішення № 246/246 від 18.09.08, № 626/1682 від 18.06.09, № 769/1825 від 09.07.09), проте повноваженнями контролювати виконання таких рішень не наділено жодну міську службу, яка б могла реально це робити.

«Саме тому виникає імовірність, що туристична поліція змушена буде ще й наглядати за тими, хто всупереч рішенню Київради на вулицях і в публічних місцях палить, вживає алкогольні напої та смітить», - висловив припущення О.БРИГИНЕЦЬ.

Згідно з проектом рішення «Про затвердження Концепції розвитку екскурсійної діяльності у м. Києві», крім створення туристичної поліції буде відновлено діяльність методичного центру екскурсійної справи, де готуватимуть і підвищуватимуть кваліфікацію екскурсоводів, гідів і перекладачів.