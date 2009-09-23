Влада Києва вимушена зняти заборону на в'їзд до міста міжнародних фур

Влада Києва має намір зняти обмеження на в’їзд у місто великовантажних автомобілів, що здійснюють міжнародні рейси.

Про це у коментарі до проекту розпорядження Київської міської держадміністрації “Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.07.2008 № 1024” повідомив заступник голови КМДА з питань транспорту Валерій МІРОНОВ.

Він зазначив, що підготовлені зміни пом`якшують заборону на в`їзд вантажівок масою більш як 4,5 тонн.

“Ми вирішили піти на це, щоб підтримати автоперевізників в умовах економічної кризи. А саме проект передбачає заборону на в`їзд фур не на цілий день, а лише в години “пік” - з 7 до 10 ранку і з 5 до 8 вечора. Перевізники втратять менше грошей. Крім того, ми вимушені повністю зняти заборону на в`їзд для міжнародних перевізників, чиї машини зареєстровані у відповідності до спеціальних конвенцій – це “TIR”, - сказав В.МІРОНОВ, додавши, що Україна несе особливі міжнародні зобов`язання щодо захисту таких перевізників.

Разом з тим, заступник голови КМДА зауважив, що міська влада продовжує займатись розробкою заходів щодо оптимізації вантажних перевезень в столиці.

“Всі великогабаритні машини на в`їзді (в місто) ми не залишимо, тому з обмеженням в`їзду фур в місто розробляється можливість створення безпечних та зручних коридорів і зон, через які дозовано можна буде пускати крупні вантажівки на розвантаження”, - зазначив В.МІРОНОВ.

У перспективі, за його словами, плануються передові підходи до вантажних потоків, пов`язані з контейнеризацією і альтернативними шляхами доставок товарів до Києва.

Довідка УНІАН. З метою громадського обговорення на офіційному веб-порталі міської влади оприлюднено проект розпорядження “Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.07.2008 № 1024”.

У проекті зазначається: заборонити заїзд вантажного транспорту загальною масою більше 4,5 тонни в межі міста Києва з 07.00 год. до 10.00 год. та з 17.00 год. до 20.00 год., крім автомобілів, які здійснюють перевезення вантажів у міжнародному сполученні за наявності у водіїв міжнародної товарно-транспортної накладної «СMR» або книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП) та обладнання автопоїздів знаком "TIR". Для фур «СMR», МДП та "TIR" заїзд в межі міста Києва в години обмеження буде дозволено.

У документі також зазначається, що на даний час регулювання заїзду вантажного транспорту загальною масою більш як 4,5 тонни на територію столиці здійснюється на підставі розпорядження КМДА від 25.07.2008 р. № 1024 «Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві». Внесення змін до цього документу “спричинено необхідністю виконання доручення Президента України від 24.02.2009 № 1-1/381 з урахуванням конвенції про договір міжнародних автомобільних перевезень вантажів і угод про міжнародні автомобільні перевезення з метою підтримки автоперевізників в умовах світової фінансово-економічної кризи”, - зазначається у проекті нового розпорядження КМДА.

Всі пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 21 жовтня 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, КМДА з 1 червня 2008 р. заборонила в`їзд до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Проти цього рішення протестувала Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП). Розпорядженням від 25 липня 2008 р київська влада дозволила в’їжджати в місто великовантажним автомобілям, що здійснюють міжнародні рейси, з 10.00 до 17.00.