У Києві завалилася конструкція на мосту: є жертви

09:08, 18 грудня 2006
Разное
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Ведеться слідство

У Києві, на будівельному майданчику мосту через річку Дніпро на ділянці Труханова острова завалилась металева конструкція, внаслідок чого було смертельно травмовано двох будівельників.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронними органами за даним фактом ведеться слідство.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.

 

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