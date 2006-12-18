У Києві завалилася конструкція на мосту: є жертви
09:08, 18 грудня 2006Разное
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Ведеться слідство
У Києві, на будівельному майданчику мосту через річку Дніпро на ділянці Труханова острова завалилась металева конструкція, внаслідок чого було смертельно травмовано двох будівельників.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронними органами за даним фактом ведеться слідство.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.
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