«Укравтодор» пропонує розвивати швидкісні автотраси (список)

Державна служба автомобільних доріг України ("Укравтодор") пропонує розвивати швидкісні автомобільні дороги в Україні.

Про це йдеться в розробленому відомством проекті Закону України «Про швидкісні автомобільні дороги», направленому на узгодження в різні міністерства. Текст документа розміщений на сайті «Укравтодору».

Вартість будівництва мережі швидкісних автомобільних доріг складе, за даними «Укравтодору», близько 300 млрд. грн. Під час реалізації положень зазначеного законопроекту буде збудовано орієнтовно 7075 км швидкісних автомобільних доріг.

Розрахункова швидкість руху автомобільних доріг призначається залежно від рельєфу місцевості: на рівнинній місцевості – 150 км/год., на горбистій місцевості – 120 км/год., у гірській місцевості – 100 км/год.

Зокрема, пропонується розвиток таких доріг по осі захід-схід України: кордон (Краківець) – Львів – Житомир – Київ – Харків (розвиток пан-європейського міжнародного транспортного коридору (МТК) №3) – орієнтовно 965 км (зокрема, 162 км проектується і будується на умовах концесії); українсько-угорський кордон (Косине) – Вінниця – Дніпропетровськ – Донецьк – українсько-російський кордон (Ізваріне) (розвиток пан-європейського МТК №5, “Великий шовковий шлях”) – орієнтовно 1320 км; українсько-румунський кордон (Ізмаїл) – Бєлгород-Дністровський – Одеса – Миколаїв – Херсон – Скадовськ – Мелітополь - Маріуполь – українсько-російський кордон (Новоазовськ) (“Чорноморська окружна автомагістраль”) – орієнтовно 880 км. Швидкісні автомобільні дороги по вісі північ – південь: українсько-польський кордон (Рава-Руська) – Львів – Івано-Франківськ - Чернівці – українсько-румунський кордон (Порубне) – орієнтовно 310 км; українсько-білоруський кордон (Н. Яриловичі) – Чернігів – Київ – Умань – Одеса – орієнтовно 707 км (зокрема 250 км в основному збудовано); українсько-російський кордон (Щербаківка) – Харків – Новомосковськ – Запоріжжя – Мелітополь – Джанкой – Сімферополь – Севастополь – орієнтовно 810 км (зокрема 110 км збудовано).

Також до автобанів пропонується віднести сполучні швидкісні автомобільні дороги: Велика кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва – орієнтовно 217 км (проектується і будується); Київ – Вінниця – орієнтовно 160 км; Київ – Сміла – Кривий Ріг – Нова Каховка – Красноперекопськ – Сімферополь – орієнтовно 720 км; Вінниця – Первомайськ – Миколаїв – орієнтовно 370 км; Дніпропетровськ – Миколаїв – орієнтовно 300 км; Каланчак – Джанкой – Феодосія – Керч – орієнтовно 320 км.

За даними «Укравтодору», для будівництва залучатимуть під державні гарантії потужні будівельно-інвестиційні компанії для будівництва ланок швидкісних автомобільних доріг, зокрема на принципах концесії і державно-приватного партнерства. Джерелами фінансування будівництва мережі швидкісних автомобільних доріг можуть бути кошти концесіонерів, кредити Міжнародних фінансових організацій і кредити в рамках допомоги Україні урядів розвинених держав.

Як зазначають у відомстві, будівництво доріг необхідне для розвитку транзитного потенціалу України. На сьогодні в Україні є тільки 280 км швидкісних автомобільних доріг, які відповідають усім міжнародним нормам. Це автомагістраль Київ-Бориспіль і, на окремих ділянках, дорога Київ-Одеса.

Довідка УНІАН. Наявність доріг 1-ї і 2-ї категорій в Україні становить 8,7%, з них тільки 2,2 тис км збудовано за параметрами 1-ї категорії.

При цьому найкоротші шляхи між Західною Європою і Центральною і Східною Азією, між Скандинавськими і Балканськими країнами і між країнами Адріатики і Росією проходять через Україну.

Територією України проходять три міжнародні транспортні коридори (Крітські: №3 Берлін-Київ №5 Трієст-Львів і №9 Гельсінки -Александрополіс) і чотири транспортні коридори, які визначені урядом України як національні (Чорноморська економічна співдружність (ЧЕС), Європа-Азія, Балтійське море - Чорне море і Євроазіатський).

Швидкісна автомобільна дорога (автострада) – автомобільна дорога, котра має для кожного напрямку руху окремі проїжджі частини, розділені розділовою смугою, огорожі на узбіччях і розділовій смузі, перетинає в різних рівнях інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин і захищена сіткою.