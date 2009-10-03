МАЗ збив з опор газопровід високого тиску
10:20, 03 жовтня 2009Разное
992 0
Повідомлення ГУ МНС у Луганській області
Учора, 2 жовтня, близько 17.40, біля траси Луганськ-Алчевськ поблизу с.Олександрівськ водій автомобіля МАЗ-54323 збив з опор газопровід високого тиску діаметром 108 мм.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Луганській області.
Постраждалих та відключень населених пунктів від газопостачання немає.
Аварію було ліквідовано того ж дня о 21.10.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter