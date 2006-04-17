В Україні знайшовся солдат японської армії...

В Україні знайшовся солдат японської імператорської армії, який вважався загиблим з часів Другої Світової війни.

Як повідомив представник міністерства охорони здоров`я, праці і добробуту Сумінорі Аріма (Suminori Arima), уродженець префектури Івате Ісиносуке Увано (Ishinosuke Uwano) після 60 років відсутність в Японії поїде на батьківщину.

У серпні 1945 року Увано перебував на Сахаліні, в 1958 році його бачили на одному з островів Тихого океану. У 1965 році він дістався до України, де одружився. Донедавна він з трьома дітьми жив у Житомирі.

83-річний Увано вирішив відвідати своїх родичів у Японії, для чого зробив відповідний запит до японського посольства в Києві.

За інформацією міністерства, на території колишнього СРСР живуть близько 400 колишніх японських військовополонених, які не побажали повернутися на батьківщину. 40 з них ідентифіковані.

РІА "Новости"