Як боротися з новорічним похміллям: рецепт від міністра охорони здоров`я

Міністр охорони здоров`я Юрій Поляченко рекомендує боротися з похміллям після святкування Нового року чаєм з лимоном.

Про це він сказав журналістам.

«Якщо дуже важко зранку, то потрібно пити багато чаю з лимоном», – сказав Поляченко.

Крім того, міністр додав, що також рекомендує боротися з похміллям традиційним способом – розсолом.

«Народний спосіб – розсіл, нового я нічого не придумаю», – сказав він.

Проте міністр підкреслив, що краще пити менше алкогольних напоїв і віддавати перевагу якісним.

Поляченко розповів, що у свята вважає за краще пити горілку і текілу.

Він також повідомив, що зустрічатиме Новий рік разом з своєю сім`єю.

«Я зустрічатиму Новий рік як і завжди, буду в Києві. Ніякої родзинки не буде: снігу немає – родзинки немає», – додав він.

Поляченко - кандидат медичних наук, ортопед-травматолог.

Обком з посиланням на Українські новини