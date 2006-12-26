Як боротися з новорічним похміллям: рецепт від міністра охорони здоров`я
Поляченко п`є горілку і текілу
Міністр охорони здоров`я Юрій Поляченко рекомендує боротися з похміллям після святкування Нового року чаєм з лимоном.
Про це він сказав журналістам.
«Якщо дуже важко зранку, то потрібно пити багато чаю з лимоном», – сказав Поляченко.
Крім того, міністр додав, що також рекомендує боротися з похміллям традиційним способом – розсолом.
«Народний спосіб – розсіл, нового я нічого не придумаю», – сказав він.
Проте міністр підкреслив, що краще пити менше алкогольних напоїв і віддавати перевагу якісним.
Поляченко розповів, що у свята вважає за краще пити горілку і текілу.
Він також повідомив, що зустрічатиме Новий рік разом з своєю сім`єю.
«Я зустрічатиму Новий рік як і завжди, буду в Києві. Ніякої родзинки не буде: снігу немає – родзинки немає», – додав він.
Поляченко - кандидат медичних наук, ортопед-травматолог.
Обком з посиланням на Українські новини