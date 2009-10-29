У Севастополі визначили 10 фіналісток конкурсу Наталок

У Севастополі визначили 10 фіналісток міського конкурсу Наталок, що проводиться до 240-річчя від дня народження видатного українського письменника Івана Котляревського. За інформацією порталу «Українське життя в Севастополі», конкурс проводиться Управлінням освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації та Кабінетом української мови і літератури Інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету з метою популяризації творчості письменника, збереження і розвитку інтелектуального творчого потенціалу учнівської молоді.

Як зазначається в повідомленні, конкурс викликав жвавий інтерес у севастопольських дівчат. За результатами перегляду 37 презентацій, журі вже визначило 10 фіналісток, які змагатимуться у номінаціях: «Кращий знавець українських прислів’їв і приказок», «Кращий виконавець монологу Наталки Полтавки», «Кращий виконавець української народної пісні», «Кращий автор презентації».

За інформацією голови журі, методиста з української мови і літератури Інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету Валентини ЛОПАТЮК, фінал конкурсу відбудеться 6 листопада в Українському культурно-інформаційному центрі.

«До формування призового фонду запрошуються меценати, яким не байдуже майбутнє України», - зазначає портал «Українське життя в Севастополі».