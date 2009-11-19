«Волга» протаранила скутер з двома дітьми

У Запорізькій області ГАЗ-3309 протаранив скутер. Внаслідок аварії постраждали троє людей, двоє з яких маленькі діти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ДАІ, аварія сталася напередодні в Приморському районі області на автотрасі Тарасівка-Радіолівка.

"Автомобіль ГАЗ-3309 протаранив скутер, який рухався в попутному напрямку і віз 7-річну дівчинку і 4-річного хлопчика. Внаслідок ДТП в Приморську райлікарню були госпіталізовані 3 людей: водій скутера, який внаслідок аварії дістав переломи ребер і ключиці, і дітей зі струсом мозку і численними забоями і травмами", - повідомили в ДАІ.

За попередніми даними, причиною ДТП стало недотримання водієм ГАЗу безпечної дистанції на дорозі.

Однозначно причини аварії належить встановити слідству, котре за цим фактом проводиться підрозділами УДАІ.