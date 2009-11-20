Противсіх обіцяє підвищити стипендії студентам

Кандидат на пост Президента України Василь ПРОТИВСІХ уклав угоду із Всеукраїнським молодіжним рухом «Проти всіх».

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПРОТИВСІХ, молодь обіцяє підтримати В.ПРОТИВСІХ на виборах Президента, проте за умови запровадження 30-відсоткової квоти для молодих фахівців в усіх органах державної влади, повернення 10-річного навчання в середній школі за звичною 5-бальною системою, скасування недосконалої системи зовнішнього тестування по закінченні середньої школи та відновлення вступу до вищих навчальних закладів виключно на підставі складених вступних іспитів.

Крім того, молодь просить кандидата у президенти збільшити розмір стипендії у разі зростання вартості навчання. У разі невиконання взятих на себе зобов’язань В.ПРОТИВСІХ негайно залишить пост Президента, зазначили у прес-службі кандидата.

Молодь, яка запросила кандидата на свій всеукраїнський з’їзд, оригінально оформила вхід до клубу – потрапити до нього можна було тільки через зад величезної свині. На думку молоді, це саме те місце, у якому зараз знаходяться усі студенти України і з якого вони хочуть вийти за допомогою В.ПРОТИВСІХ.

Крім того, лідери молодіжного руху, які з’їхалися з різних регіонів України, поскаржилися В.ПРОТИВСІХ, до чого довела студентство нинішня влада - молоді фахівці не можуть працевлаштуватися, знищено нормальну систему освіти у школі, зростає плата за навчання у вищах, тоді, як стипендії лишаються на попередньому рівні, йдеться у повідомленні.

«Ми припинили ходити на вибори. Бо кожного разу, коли ми приходимо, нам обіцяють, що буде все добре, що ми будемо добре жити, але потім, буквально через місяць, всі обцянки забуваються, все іде по накатаній стежці», - наголосили студенти.

Молодь оголосила про готовність вірно служити українському народу і підтримувати на виборах В.ПРОТИВСІХ.

«Якщо підпише і не дотримається потім виконання цих умов і обов’язків, ми зможемо потім його забрати з цього крісла», - заявили студенти.

«Ми разом з вами подолаємо те ганебне, що твориться в нашій країні, ми всіх від Ю до Я відправимо подальше, хай ідуть на відпочинок - і до влади повинні прийти нові люди. Якщо я не виконаю вимоги молоді, я добровільно протягом тижня залишу цю посаду!», - запевнив В.ПРОТИВСІХ.

Довідка УНІАН. 6 листопада ЦВК зареєструвала громадянина Василя ПРОТИВСІХ кандидатом на пост Президента України. В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК. Він є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати.