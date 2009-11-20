Вітренко розірвала Конституцію в суді

Вищий адміністративний суд України не задовольнив апеляційну скаргу лідера Прогресивної соціалістичної партії України Наталії ВІТРЕНКО на відмову Центральної виборчої комісії у реєстрації її кандидатом на пост Президента.

Як повідомляє прес-служба ПСПУ, 20 листопада колегія суддів ВАСУ розглянула апеляційну скаргу Н.ВІТРЕНКО і ПСПУ на рішення ЦВК і Київського апеляційного адміністративного суду, які відмовили «прогресивним» соціалістам у праві брати участь у президентських виборах, а Н.ВІТРЕНКО - балотуватися на виборах Президента України 2010 року.

Після чого Н.ВІТРЕНКО та її представники в суді «порвали на шматки брошури Конституції України, демонструючи цим обурення позицією ЦВК і Київського апеляційного адміністративного суду».