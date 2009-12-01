На «АрселорМіттал Кривий Ріг» знайшли міну

У Дзержинському районі Кривого Рогу на території ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вчора ввечері було виявлено мінометну міну часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області.

Під час завантаження піску на автомобіль водій натрапив на мінометну міну калібром 82 мм.

Піротехніки знищили вибухонебезпечний предмет.

Під час додаткового обстеження прилеглої території підприємства боєприпасів більше не було виявлено.