70-річна жінка, рятуючись від пожежі, стрибнула з третього поверху

У Керчі (Крим) 70-річна жінка у стані паніки стрибнула з третього поверху квартири, що горіла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МЧС України в АРК, про пожежу в п`ятиповерховому будинку, що виникла сьогодні рано вранці, рятувальникам повідомили тільки на початку шостої, коли сусідів почав турбувати запах диму. Загоряння сталося на третьому поверсі будинку. Як розказують очевидці, немолода жінка, яка страждала нападами астми, вискочила на балкон і стрибнула з третього поверху. "Внизу росли кущі, що пом`якшило удар при падінні - повідомив начальник сектора пропаганди міськуправління МНС Керчі Юрій ПОЛУЛЯХ. - 70-річна жінка дістала закритий перелом кісток грудини, крім того, вона одержала опіки другого ступеня рук і гомілки і отруєння чадним газом". Постраждалу на "швидкій" забрали в лікарню.

Коли на місце події прибуло два відділення пожежників, вогнем було охоплено три квартири. "Задимлення було настільки сильним, що рятувальникам довелося працювати в спеціальних апаратах для захисту органів дихання, - повідомляє МНС. - У вогню вдалося "відбити" одну з квартир на майданчику, дві квартири постраждали частково. Квартира, звідки почалася пожежа, згоріла практично повністю". Загальна площа пожежі становила 40 квадратних метрів. За словами пожежників, ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.