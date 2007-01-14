Маршрутка з пасажирами з`їхала в кювет: одна людина померла від отриманих травм

На Закарпатті з`їхала в кювет маршрутка з 14-ма пасажирами, одна людина від отриманих травм померла.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМВС в Закарпатській області, про автопригоду біля села Доробратово Іршавського району в міліцію зателефонував невідомий. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що мікроавтобус, рухаючись за маршрутом Ужгород — Верхнє Водяне, перед Доробратовом, з`їхав у кювет. У "маршрутці" було 14 пасажирів, два з них отримали серйозні тілесні ушкодження. Один з потерпілих, 54-річний житель Хустського району, помер у лікарні.

Триває розслідування.