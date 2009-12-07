Студентам Кембриджу видали діряві презервативи

Студентка одного з коледжів Кембриджу одержала від університетського соціального працівника продірявлені презервативи. Про це пише The Daily Mail.

Повідомляється, що студентка-третьокурсниця помітила прокол на одному з презервативів, коли зняла з нього упаковку. Оглянувши решту кондомів з тієї ж коробки, вона побачила проколи тонкою голкою або шпилькою на половині з них. Дівчина дійшла до висновку, що хтось зробив у них дірки навмисно.

Засоби індивідуального захисту були видані дівчині буквально за годину після того, як соціальний працівник придбав їх в студентській профспілці. Там відкрита коробка з презервативами лежала у відкритій шафі, доступ до якої могли мати десятки осіб. Однокурсники студентки припускають, що презервативи продірявили активісти однієї з релігійних організацій, які вважають контрацепцію гріхом.

Два роки тому в іншому кембриджському коледжі подібну акцію провели активісти "прихильників життя" (pro-life - рух проти абортів), проте представники нинішньої аналогічної організації заявили, що непричетні до псування презервативів.

Лента.ру