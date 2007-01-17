Транспортувати Кушнарьова не можна

Юрій Поляченко

Сьогодні близько першої години ночі в Ізюмську районну лікарню прибув міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО для надання координаційної і консультативної допомоги у лікуванні народного депутата Євгена КУШНАРЬОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Також у прес-службі зазначили, що стан Є.Кушнарьова стабільно важкий. Як передає «5-й канал», в Ізюмську лікарню очікується прибуття трансплантологов з Німеччини .

Щопівгодини збирається консиліум лікарів.

На даний момент транспортувати хворого не дозволяє його стан.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов потрапив до лікарні м. Ізюм Харківської обл. з вогнепальним пораненням, яке він дістав під час полювання.

Йому зробили операцію, в результаті якої видалили 40 см кишечника і одну нирку, роздроблену кулею, інша нирка знаходиться у важкому стані.

За фактом інциденту, під час якого дістав поранення Є.Кушнарьов, порушено кримінальну справу.