Транспортувати Кушнарьова не можна
Щопівгодини збирається консиліум лікарів
|Юрій Поляченко
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.
Також у прес-службі зазначили, що стан Є.Кушнарьова стабільно важкий. Як передає «5-й канал», в Ізюмську лікарню очікується прибуття трансплантологов з Німеччини .
Щопівгодини збирається консиліум лікарів.
На даний момент транспортувати хворого не дозволяє його стан.
Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов потрапив до лікарні м. Ізюм Харківської обл. з вогнепальним пораненням, яке він дістав під час полювання.
Йому зробили операцію, в результаті якої видалили 40 см кишечника і одну нирку, роздроблену кулею, інша нирка знаходиться у важкому стані.
За фактом інциденту, під час якого дістав поранення Є.Кушнарьов, порушено кримінальну справу.