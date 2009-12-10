Регіонали бояться, що Тимошенко «відіб’є» у них Донбас?

Партія регіонів нервує і вдається до неадекватних дій через незначну, але стійку тенденцію до втрати впливовості й авторитетності на Донбасі. Так директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала прокоментував жорстку заяву народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова щодо приїзду прем`єр-міністра Юлії Тимошенко на Луганщину, - повідомляє прес-служба Агентства моделювання ситуацій.

На думку В.Бали, заява Єфремова щодо намірів не пустити прем`єр-міністра на Донбас свідчить про посилення панічних настроїв в середовищі Партії регіонів.

«Ситуація з безконтрольною і безкарною експлуатацією електоральних ресурсів однієї політичної партії, яка одержала абсолютну більшість в окремо взятому регіоні і не здатна виправдати сподівань своїх виборців, не могла тривати вічно. Специфіка електорату Донбасу полягає не тільки в жорсткій наявності принципу регіонального патріотизму, а й перш за все в довірі до людей справи. Останнім часом цьому образові більше відповідає команда Тимошенко, яка реалізувала ряд стратегічних проектів для виборців Донбасу. Натомість лідери ПР дуже глибоко ввійшли в популістську дискусію, втративши ідеологічну оригінальність для власного виборця», - сказав В.Бала.

Він зазначив, що слова Єфремова найяскравіше відображають рівень паніки в штабі місцевих «регіоналів», які не усвідомлюють яким чином можна вести вибори з частковою втратою адмінресурсу. «Головною складовою успіху «регіоналів» на всіх виборах в регіоні була ставка на адмінресурс. Сьогодні, ця ставка не може бути ефективною і однозначно, оскільки частина регіональної еліти втратила критичність мотивації для безконтрольного застосування адмінресурсу, а одночасно з цим з`явилася група харизматичних регіональних лідерів, які взагалі роблять публічну ставку на опонентів. За таких умов команда Януковича явно не звикла працювати і, відповідно, вдається до подібних неадекватних дій», - сказав Острову директор Агентства моделювання ситуацій.

Як повідомляв ОстроВ, нардеп від Партії регіонів Олександр Єфремов висловив думку, що прем`єр Юлія Тимошенко не має морального права відвідувати Луганську область після того, як розпорядилася не виділяти Луганській і Донецькій областям кошти на ряд програм, що фінансуються з держбюджету. За словами Єфремова, під час одного з недавніх візитів Тимошенко на Луганщину регіональна влада передала голові уряду 32 листи і звернення, а пізніше з`ясувалося, що їх викинули в сміттєвий кошик.

Візит Тимошенко в Луганську область запланований на 15 грудня.