У Німеччині назвали найнадійніші автомобілі

Автомобілі в Німеччині дедалі більше роз’їдає іржа. Це один з висновків звіту TÜV-Auto-Report 2010. Найнадійнішим автомобілем нарешті знову стала німецька марка – Porsche 911. Найменш надійним – Kia Carnival.

Раз на два роки всі зареєстровані в Німеччині автомобілі мають проходити технічний огляд на спеціалізованому підприємстві - TÜV. Підсумовуючи результати за рік, це об’єднання видає звіт про те, які тенденції є у технічному стані німецьких авто.

Останній звіт ґрунтується на даних огляду семи мільйонів машин. Виявляється, що за цей рік 17,6 відсотка перевірених машин не змогли отримати з першого разу жадану печатку TÜV. Це означає, що в них були знайдені технічні дефекти. Загалом, число таких випадків збільшилося на один відсоток у порівнянні з торішніми даними.

Найкращий результат технічного огляду цього року – в автомобілів німецького виробництва Porsche 911. Лише 1,9 відсотка цих машин «провалювалися» на техогляді. Також позитивні відгуки від інженерів TÜV отримали автомобілі Mazda 2, VW-Golf Plus, Ford Fusion і Mazda 3. А от найгірший результат – у корейського автомобіля Kia Carnival. Погані результати також у Renault, Peugeot, Chrysler, Seat і Fiat. Щоправда, один французький автомобіль – Renault Modus - таки потрапив у п’ятірку найкращих за технічним станом машин.

Взагалі TÜV зробив досить невтішний висновок: «Ми помітили зв`язок між тим, що в громадян стало менше грошей у кишенях та погіршенням технічного стану автомобілів», - сказали на презентації звіту в Берліні представники TÜV.

Серед головних технічних дефектів автомобілів, зареєстрованих цього року – поламки в освітленні, а також іржавіння важливих несучих частин, передусім у старіших автомобілів. Крім того, багато прогалин було помічено на гальмах та шинах перевірених автомобілів.

Загалом у звіті TÜV-Auto-Report 2010 охоплено 200 марок автомашин.

Німецька хвиля